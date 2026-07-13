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Kaynak: AA

Neill'in vefatı, ailesi tarafından sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, ölümünün ani ve beklenmedik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, usta oyuncunun Avustralya'nın Sydney kentinde, ailesi ve yakınlarının yanında yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölüm sebebine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Sam Neill, Jurassic Park serisinin ilk ve üçüncü filmlerinde Dr. Alan Grant karakterini başarıyla canlandırarak sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görülen oyuncu, farklı yapımlardaki performanslarıyla da geniş bir hayran kitlesi edindi.

2023 yılında kansere yakalandığını açıklayan Neill, gördüğü tedavinin ardından geçen yıl nisan ayında yaptığı açıklamada hastalığı atlattığını duyurmuştu.