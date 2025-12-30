Beşiktaş'ta sezon başından itibaren performansı tartışılan David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmeler başladı.

A Bola’nın haberine göre, 25 yaşındaki Çek futbolcu da Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan kiralık anlaşmasını erken sonlandırmaya sıcak bakıyor.

JURASEK MAAŞININ TAMAMINI İSTİYOR

Haberde, Jurasek’in Beşiktaş’ta Benfica dönemine kyasla daha yüksek bir maaş aldığına dikkat çekilirken oyuncunun, ayrılık sürecinde maddi kayıp yaşamak istemediği ve Beşiktaş’tan sözleşmede kalan ücret yükümlülüğünün tamamını yerine getirmesini talep ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş yönetimi, Jurasek’in menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Jurasek'in yeni kulübünde alacağı maaş ile mevcut ücreti arasındaki farkı ödemeyi göze alabileceği belirtiliyor.

BENFICA GERİ ADIM ATMADI

Benfica cephesinin ise Jurasek’in olası ayrılığı konusunda bilgilendirildiği ancak herhangi bir finansal sorumluluk üstlenmeyeceği aktarıldı.

Portekiz ekibinin sezonluk kiralık anlaşmasının feshi konusunda Beşiktaş ile oyuncu arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği vurgulandı.