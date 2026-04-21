Geçtiğimiz sezon 75 milyon euro karşılığında Manchester City’den Atletico Madrid’e transfer olan Julian Alvarez, Madrid ekibinde iki sezondan kısa sürede 100 maç barajını geçmeyi başardı.

DEV TEKLİF GÜNDEMDE

Fichajes’in haberine göre Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki Arjantinli yıldız için ilk teklifini yaptı. Fransız devinin, Alvarez karşılığında 100 milyon euro ve Kang-in Lee’yi bonservisiyle birlikte önerdiği iddia edildi.

ATLETICO TEMKİNLİ

Atletico Madrid’in, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Julian Alvarez konusunda aceleci davranmak istemediği ve oyuncunun geleceğine ilişkin henüz net bir karar vermediği aktarıldı.

ESTİ GÜRLEDİ

Manchester City’de 103 maçta 36 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Alvarez, Atlético Madrid’de ise kısa sürede 104 maça çıkarken 48 gol ve 17 asist üretti.

DEVLER SIRADA BEKLİYOR

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan Arjantinli yıldızın, PSG dışında Arsenal ve Barcelona gibi kulüplerin de radarında olduğu ve transfer yarışının büyüyebileceği ifade ediliyor.