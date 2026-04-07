YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Fırat Çekim, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

3-5 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Sambo Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda mücadele eden başarılı sporcu, Sambo kategorisi 71 kilogramda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

“Spocumuz Fırat Çekim’i gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.”

Fırat Çekim’in bu başarısı, Iğdır’da sporun gelişimi adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu.