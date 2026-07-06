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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakaları'nda mücadele eden Bilecikli judocular, katıldıkları organizasyonda 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda Zeynep Naz Sağan ve Ahmet Altınay gümüş madalya kazanarak ikinci olurken, Berkay Yıldız ile Cebrail Zaloğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan erkek takımı, grup müsabakalarını 5. sırada tamamlayarak Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları'na katılma hakkı elde etti.

Elde edilen başarılı sonuçların ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcular ile antrenörleri Serkan Can tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi.