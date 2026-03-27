Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Dubrovnik kentinde düzenlenecek organizasyonda 33 ülkeden toplam 346 sporcu mücadele edecek.

Türkiye, şampiyonada 15 erkek ve 18 kadın sporcu ile temsil edilecek.

Kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip; 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve Merve Azak, 52 kiloda Elif Kırt, Sura Nil Karasu ve Sude İnan, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ile Yaren Kömürcü, 63 kiloda Habibe Çiloğlu, Ezgi Karademir, Eda Karademir ve Ecem Baysuğ, 70 kiloda Sümeyye Kaya, Hatice Vandemir ve Serdem Daharlı, 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek ile Sıla Korkmaz, +78 kiloda ise Yağmur Yılmaz ve Duygu Dirgen ile mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde ise 60 kiloda Emirhan Karahan, Yunus Emre Esenboğa ve Mihraç Akkuş, 66 kiloda Fırat Çekim, 73 kiloda Niyazi Gökcen ile Yücel Göker, 81 kiloda Ahmet Burak Çuhadar, Ömer Faruk Ataç, Erman Gürgen ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Emir Selim Arı, 100 kiloda Mertcan Kömpe ve Enes Pınar, +100 kiloda ise Mikail Zaloğlu ile Recep Ergin tatamiye çıkacak.

Organizasyon, 29 Mart Pazar günü tamamlanacak.