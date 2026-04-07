Küresel finans kuruluşu JPMorgan Chase, Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda enflasyon ve faiz beklentisini açıkladı.

Banka, enerji maliyetlerindeki artışı neden olarak göstererek yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e getirdi. Önceki tahmin ise yüzde 26,4 seviyesinde kaydetmişti.

Analistler, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun önümüzdeki dönemde enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini söyledi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyan başlıca unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yapılan değerlendirmede ise para politikasına ilişkin beklentilerde de revizeye gidildi. Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 32’den yüzde 34’e getirdi. Ayrıca kısa vadede ilave faiz artışı ihtimalinin de göz ardı edilmediği aktarıldı.