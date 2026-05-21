JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, küresel piyasalarda yankı uyandıran faiz ve tahvil değerlendirmelerinde bulundu. "Faizler bugün olduklarından çok daha yüksek olabilir" diyen Dimon, dünya ekonomisinin yapısal bir dönüşüm içinde olduğunu ve geleneksel "tasarruf fazlası" döneminin yerini artık "yetersiz tasarruf" dönemine bırakmış olabileceğine dikkat çekti.

Bloomberg News'in haberine göre; tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini vurgulayan ünlü finansçı, piyasalardaki aşırı iyimserliği eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Faizlerin hiçbir zaman yükselmeyeceği düşüncesi yanlış. Bizim gibi şirketler hem yüksek hem düşük faiz senaryolarına hazırlanıyor"

Piyasalarda bir süredir devam eden İran savaşı kaynaklı enflasyonist riskler ve ABD'nin büyüyen bütçe açığı endişeleri, tahvil faizlerini yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Yaşanan küresel gelişmelerle birlikte ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri bu hafta 2007 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşırken; kısa vadeli iki yıllık tahvil faizleri ise Şubat 2025'ten sonraki en yüksek seviyesini test etti.

ABD hükümetinin borç stoğuna ve bunun maliyetlerine yönelik çarpıcı veriler paylaşan Jamie Dimon, mevcut borcun çevrilmesinin eskisinden çok daha maliyetli olacağının altını çizdi.

ABD’de toplam hükümet borcu: 30 Trilyon Dolar

Ortalama faiz maliyeti: Yüzde 3,5

Bu yıl çevrilmesi gereken ek borç: 2 Trilyon Dolar