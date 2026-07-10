Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı

JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı

Altın piyasasında gözler JP Morgan’ın yeni raporuna çevrildi. Küresel yatırım bankası, ons altın için hem 2026 hem de 2027 dönemine ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunurken, piyasada "çifte rekor" beklentisini gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 1

Küresel emtia piyasalarında 2026 yılının en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan altın, yılın başında güçlü bir yükseliş sergiledikten sonra son aylarda ivme kaybetti. Spot altın, mart ayının sonlarında 4 bin 170 dolar/ons seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyesini test etti. JP Morgan'dan ons altın için gelen çifte rekor senaryosu dikkat çekti.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 2

Piyasalarda yatay hareketin sürdüğü değerli metal için yatırım bankaları farklı senaryolar üzerinde dururken, JP Morgan altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser değerlendirmelerde bulundu.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 3

JP MORGAN'DAN ÇİFTE REKOR SENARYOSU

JP Morgan Küresel Araştırma analistlerinin yayımladığı son rapora göre, altın fiyatlarında yükseliş beklentisi korunuyor.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 4

Bankanın tahminlerine göre:

Ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
2027 yılında yükseliş trendinin devam ederek fiyatların 6 bin 300 dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 5

JP Morgan’ın değerli metal tahminleri yatırımcıların dikkatini çekerken, banka altın piyasasında güçlü destekleyici unsurların bulunduğuna da işaret etti.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 6

ALTINDA TEKNİK BASKI DEVAM EDİYOR

JP Morgan Temel ve Değerli Metaller Bölümü Başkanı Greg Shearer, altının kısa vadede teknik bir sıkışma yaşadığını belirtti.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 7

Shearer, altının yaklaşık 4 bin 340 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalıştığını, ancak 4 bin 730 dolarlık 50 günlük hareketli ortalamanın altında baskı gördüğünü ifade etti.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 8

Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında yeniden faiz artırabileceği endişesinin yatırımcıları temkinli davranmaya ittiği belirtildi.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 9

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri de merkez bankalarının alımları oldu. Resmi verilere göre 2026’nın ilk çeyreğinde net merkez bankası altın alımları 16 ton seviyesinde açıklanırken, Türkiye’nin mart ayında gerçekleştirdiği 60 tonluk satış dikkat çekti.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 10

Ancak Dünya Altın Konseyi’nin değerlendirmelerine göre, resmi rakamların dışında kalan OTC (tezgah üstü) piyasa verileri ve İsviçre rafinerilerinin sevkiyatları incelendiğinde merkez bankalarının altın talebinin azalmadığı, aksine arttığı öne sürüldü.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 11

Bu kapsamda ilk çeyrekte gerçek alımların 244 ton civarında olduğu tahmin edildi.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 12

ÇİN'İN ALTIN TALEBİ YÜKSELİŞTE

Altın piyasasında Çin faktörü de öne çıkıyor. Rusya’nın 2022 yılında Batı’daki varlıklarının dondurulmasının ardından Çin’in dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla fiziki altın stoklarını artırdığı belirtiliyor.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 13

Çin’in net altın ithalatının 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık üç kat artarak 317 tona ulaştığı ifade edildi.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 14

Ayrıca Çin’de büyük sigorta şirketlerinin varlıklarının belirli bir bölümünü fiziki altına ayırabilmesine yönelik düzenlemelerin, altın talebini daha da artırabileceği değerlendiriliyor

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 15

ALTIN FİYATLARINDA EN BÜYÜK RİSK FED POLİTİKASI

Jeopolitik gerilimler, bütçe açıkları ve küresel ekonomik belirsizlikler altını destekleyen unsurlar arasında yer alırken, uzmanlara göre en büyük risk yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası olacak.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 16

Analistlere göre ABD ekonomisi güçlü kalır ve enflasyon yeniden yükselirse Fed’in faiz indirimleri yerine yeni bir faiz artışı sürecine yönelmesi ihtimali bulunuyor.

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JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı - Resim: 17

Faizlerin yükseldiği bir ortamda, yatırımcısına düzenli getiri sağlamayan fiziki altının cazibesi azalabilir. Bu durumda özellikle Batılı fonların altın ETF’lerinde satışa yönelmesi, fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Kaynak: JP Morgan Emtia Araştırmaları

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