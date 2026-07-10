JP Morgan'dan altında her şeyi değiştirecek çifte rekor uyarısı

Küresel emtia piyasalarında 2026 yılının en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan altın, yılın başında güçlü bir yükseliş sergiledikten sonra son aylarda ivme kaybetti. Spot altın, mart ayının sonlarında 4 bin 170 dolar/ons seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyesini test etti. JP Morgan'dan ons altın için gelen çifte rekor senaryosu dikkat çekti.