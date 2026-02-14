ABD’li dev banka J.P. Morgan, değerli metaller piyasasındaki tarihi rallinin ardından altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

5 bin dolar bandında seyreden ons altın için 2026 yılında 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığını yeni hedef olduğunu banka belirtti.

ABD’li dev banka J.P. Morgan yeni raporunu yayımladı. Rapora göre; altın, 2025 yılında yüzde 65'lik devasa bir getiri sağlayarak ana hisse senedi endekslerini geride bıraktığı ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilediğinin altı çizildi.

Fiyatların 2023 sonundan bu yana iki kattan fazla artması, yatırımcıların dolardan uzaklaşma ve jeopolitik risklerden korunma yoluna ittiği raporda belirtiliyor.

Küresel merkez bankalarının net altın alımları 2022'den bu yana iki katına çıkarak yıllık bin ton seviyesini geldiği de raporda yer alan diğer unsur oldu.