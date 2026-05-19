Küresel ekonomi yönetimlerinin enflasyonla mücadele adımları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları ekseninde hareketli bir dönemden geçen emtia piyasalarına yön verecek stratejik hamle, ABD’li finans devi JPMorgan’dan geldi. Dev banka, raporunda 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminlerini güncelledi.
Altın yatırımcılarını şoke eden rapor: Dev bankadan altının seyrini değiştirecek tahmin
JPMorgan, emtia piyasalarının seyrini değiştirecek 2026 yılı altın tahminlerini açıkladı. Yılın ilk aylarında gözlenen sakin seyri raporuna yansıtarak ortalama ons altın fiyatı beklentisini 5.243 dolara çeken dev banka, buna karşın uzun vadeli yükseliş trendine olan inancını korudu.
Küresel piyasaların odağındaki rapor, altın fiyatlarındaki kısa ve uzun vadeli dinamiklerin nasıl şekilleneceğine dair çarpıcı bir projeksiyon sunuyor. Yayınlanan kapsamlı emtia analiz raporunun detaylarına bakıldığında, JPMorgan analistlerinin 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisinde dikkat çeken bir geri çekilmeye gittiği görülüyor.
Banka, daha önceki projeksiyonlarında 5.708 dolar olarak ilan ettiği 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 5.243 dolara düşürdü Ancak JPMorgan, ortalama fiyattaki bu aşağı yönlü teknik düzeltmenin küresel altın piyasalarındaki yapısal yükseliş eğilimini kesinlikle zedelemeyeceğini önemle vurguladı.
Raporda, bu adımın yılın ilk yarısında izlenen görece sönük ve zayıf performansın uzun vadeli boğa (yükseliş) trendinin bittiği anlamına gelmediği, aksine konjonktürel ve kısa vadeli geçici bir zayıflığa işaret ettiği görüşü savunuldu.
Yıl Sonu Hedefi 6.000 Dolar Seviyesinde Kaya Gibi Sağlam
Yılın ilk yarısına yönelik bu temkinli yaklaşıma tezat olarak JPMorgan, 2026 yıl sonu projeksiyonlarında agresif yükseliş beklentisini masada tutmaya devam etti. Banka, takvimler 2026 yılının sonunu gösterdiğinde ons altının ulaşmasını beklediği yaklaşık 6.000 dolar seviyesindeki baz senaryo hedefini milim değiştirmeden aynen koruduğunu duyurdu.
Milyarlarca dolarlık fonların yönünü tayin eden bu kararlı duruşun arkasında ise güçlü bir makroekonomik öngörü yatıyor. JPMorgan analistleri, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren küresel piyasalarda altına yönelik fiziki ve kurumsal talepte çok güçlü bir yeniden hızlanma dalgası beklediklerini kaydetti.
Yılın ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yoğun talep dopinginin, altın fiyatlarında kelimenin tam anlamıyla sert ve yukarı yönlü bir ralliyi tetikleyebileceği değerlendiriliyor. Bu veriler ışığında ABD'li dev banka, kısa vadeli sakinleşmenin ardından yılın ikinci yarısında altının yeniden küresel finans sahnesinin parlayan yıldızı olacağını tescillemiş oldu.