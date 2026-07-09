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Kaynak: Haber Merkezi

Olympiacos, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Jota Silva’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Jota Silva, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıktı, bunların 6’sında ilk 11’de görev aldı. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı ekip adına 5 gol atarken asist katkısı üretemedi.

YUNANİSTAN’DA YENİ SAYFA

Beşiktaş’taki kiralık döneminin ardından kariyerine Yunanistan’da devam edecek olan Jota Silva, yeni sezonda Olympiacos forması giyecek. Transferin mali detayları ise kulüp tarafından açıklanmadı.