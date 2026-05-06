Beşiktaş'ta Konyaspor mağlubiyetinin ardından taraftarın istifa tepkisiyle karşılaşan teknik direktör Sergen Yalçın'a eski öğrencisi Josef de Souza'dan destek geldi.

Sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'a tepkilerle ilgili paylaşımda bulunan eski Brezilyalı futbolcu siyah beyazlı camiaya seslendi.

JOSEF DE SOUZA: 'BEŞİKTAŞ HER ZAMAN ZİRVEDE OLMAYI HAK EDER'

Josef De Souza'nın Sergen Yalçın mesajı şöyle:

"Her zaman en iyisini istediğinizi biliyorum, çünkü Beşiktaş her zaman en zirvede olmayı hak eder. Ancak herkesin "bitti" dediği o anda, birbirimize ve hocamıza inanarak kazandığımız o unutulmaz şampiyonluğu sakın unutmayın.

'SERGEN YALÇIN BU KULÜBÜN RUHUDUR'

Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil; o, bu kulübün ruhudur. Sergen Hoca’nın daha ilk gününde söylediği gibi, şu an bir geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması, heyecan verici yeni bir sezon ve gücümüzü toplayacağımız yeni bir hazırlık kampı var.

'BUGÜN ONA SIRT ÇEVİRME GÜNÜ DEĞİL YANINDA DURMA GÜNÜ'

Başarı öfkeyle değil, güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın öz evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, aksine onun yanında durma günüdür. Birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler, en zorlu zamanların ardından gelir."

JOSEF DE SOUZA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Süper Lig'e ilk olarak Fenerbahçe ile adımını atan Josef de Souza kısa bir Suudi Arabistan macerasının ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah beyazlı kulüpte kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Josef de Souza 88 maça çıkmış ve 9 gol, 4 asistle oynamıştı.

Kariyerine Vasco de Gama'da noktayı koyan Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere üç kupa kazanmıştı.