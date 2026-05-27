Jose Mourinho’nun yeniden Real Madrid’in başına geçmesine artık kesin gözüyle bakılırken İspanya’dan gelen son haber gündemi sarstı.

İspanyol basınına göre; Mourinho için planlanan resmi açıklama son anda askıya alındı.

RİQUELME’NİN ADAYLIĞI DENGELERİ DEĞİŞTİ

AS’ın haberine göre; Enrique Riquelme’nin Real Madrid başkanlığına adaylığını koyması kulüpteki tüm planları değiştirdi.

Yeni adayın ortaya çıkmasının ardından yönetimin teknik direktör konusunda temkinli davranmaya başladığı belirtildi.

PEREZ VE MOURINHO ANLAŞMIŞTI

Haberde Florentino Perez’in Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Taraflar arasındaki sözlü mutabakatın kısa süre içinde resmiyete dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

AÇIKLAMA ERTELENDİ

Ancak seçim sürecine yeni bir adayın dahil olması sonrası Real Madrid yönetiminin teknik direktör açıklamasını ileri bir tarihe bıraktığı kaydedildi. Bu gelişmenin Mourinho cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattığı iddia edildi.