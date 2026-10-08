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Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine yöneltilen Anthony Taylor sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Portekizli teknik adama bir muhabir tarafından, geçmişte şikayet ettiği İngiliz hakem Anthony Taylor'ın şu anda Türkiye'de hakemlerin başında olduğu hatırlatıldı.

ANTHONY TAYLOR SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Muhabir, Mourinho'ya şu ifadeleri kullandı:

"Şikayet ettiğiniz Anthony Taylor şu anda Türkiye'de hakemlerin başında."

Mourinho ise soruya oldukça kısa bir cevap verdi.

MOURINHO'DAN OLAY GÖNDERME

Portekizli teknik adam, Anthony Taylor'ın Türkiye'deki görevine ilişkin hatırlatmanın ardından:

"Evet çünkü ondan önceki hapse girdi."

ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun Türkiye'deki hakem yönetimine yönelik bu göndermesi dikkat çekti.