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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, LaLiga'da oynanacak Sevilla karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho'ya, sezon başında geriden oyun kurarken orta sahada Arda Güler'in tercih edilmesine ilişkin soru işaretleri bulunduğu, son maçlarda ise takımın oyun kurulumunun geliştiği hatırlatıldı. Portekizli teknik adama, Arda'yı artık bu rol için daha uygun görüp görmediği soruldu.

GÖRÜNEN O Kİ

Sorunun ardından yapılan çalışmaların yeterince takdir edilmediğini düşünen Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"İşin sırrı sadece çalışmak, çalışmak ve çalışmak... Ortada büyük bir emek var ancak bana öyle geliyor ki, yapılan bu işin hakkını teslim etmek size çok zor geliyor. Görünen o ki, en ufak bir olumsuzlukta faturayı kesecek birilerini hemen buluyorsunuz ama iyi giden her şeyi sadece şansa ya da tesadüfe bağlıyorsunuz."

Arda Güler'in yeteneklerine de değinen Mourinho, "Fakat hepimizin bildiği gibi Arda, muazzam yeteneklere sahip bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve açıkça görülüyor ki zirvesine henüz ulaşmış değil" dedi.

Genç futbolcunun bir çok mevkilerde görev yapabileceğini belirten Mourinho, "Sahip olduğu kalite, ona çok yönlü olabilme ve farklı mevkilerde oynayabilme esnekliği sağlıyor. Ben kendisinden son derece memnunum ve bunun üzerine söyleyebileceğim başka da bir şey yok" ifadelerini kullandı.