Real Madrid'de Florentino Perez'in başkanlık seçimini kazanarak görev süresini 2030 yılına kadar uzatması, kulüpte yeni dönemin hazırlıklarını da hızlandırdı.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre, teknik direktörlük koltuğuna dönmesi beklenen Jose Mourinho, teknik ekibini oluşturmak için çalışmalara başladı.
PEPE'Yİ YANINA ALMAK İSTİYOR
Mourinho, Real Madrid'de uzun yıllar birlikte çalıştığı eski öğrencisi Pepe'yi teknik ekibine dahil etmeyi planlıyor.
Portekizli çalıştırıcının, saha içindeki liderlik özellikleri ve kulüp kültürüne hakimiyeti nedeniyle Pepe'yi önemli bir görevde değerlendirmek istediği öne sürüldü.
REAL MADRID TARİHİNDE İZ BIRAKTI
2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Pepe, eflatun-beyazlı formayla 10 sezon geçirdi.
Başarılı savunmacı bu süreçte çok sayıda kupa kazanırken kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi.
BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYMİŞTİ
Kariyerinin son dönemlerinde Türkiye'ye gelen Pepe, 2017-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giydi.
Siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanan deneyimli savunmacı, daha sonra yeniden Porto'ya dönerek kariyerini ülkesinde sürdürdü.