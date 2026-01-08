Portekiz Allianz Kupası yarı finalinde Braga karşısında alınan yenilgi, Benfica cephesinde büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılarak kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho’nun açıklamaları ise gecenin en çok konuşulan başlığı oldu.

Maç sonrası basın toplantısında oldukça sert bir tavır sergileyen Mourinho, takımının bu sonucu kolayca unutmasını istemediğini açıkça dile getirdi.

"UMARIM UYUYAMAZLAR"

Deneyimli teknik adam, oyuncularının önlerindeki günlerde Seixal’daki tesislerde kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Finale çıkmışız gibi düşünerek eve gitmeyeceğiz, Seixal'a gideceğiz. Oyuncular Seixal'da kalacaklar, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ama cumartesi günü maç yok. Cumartesi günü final olmadığı için, bir sonraki maçımız çarşamba günü FC Porto ile. Seixal'a vardığımızda herkes odasına gidecek. Umarım oyuncular benim kadar iyi uyurlar, yani hiç uyuyamazlar. Onlar için bunu diliyorum. Benim düşüneceğim gibi, uyumadan çok düşünmelerini diliyorum."

"TEK TARAFLI KONUŞMALAR İŞE YARAMIYOR"

Eylül ayında Benfica’nın başına geçen Mourinho, özellikle saha içi iletişimden memnun olmadığını da vurguladı.

Soyunma odasında yaşananlara değinen Portekizli teknik direktör, takım içi diyaloğun yetersiz kaldığını söyledi:

"Yarın konuşmaya başlayabiliriz, ki bu soyunma odasında olan şey değildi. Soyunma odasında tek taraflı bir konuşma vardı ve tek taraflı konuşmalar benim için işe yaramıyor. Oyuncularla diyalog kurmayı seviyorum. İlk ve ikinci yarı arasındaki farkları konuşacağız ve FC Porto maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.”