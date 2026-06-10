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Yeni sezonda İspanyol devi Real Madrid'in dümene geçecek olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya resmen veda etti. Deneyimli teknik adam, ayrılığının ardından sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.

Mourinho, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda kulüp başkanına ve yönetimine teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı."

Kulüp yönetimiyle birlikte sahada mücadele ettiği futbolcularına da özel olarak teşekkür eden 61 yaşındaki teknik direktör, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum; kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum."

"Giderken yanımda şu inancı götürüyorum: Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."

Portekiz ekibi Benfica, Jose Mourinho'nun kontratında yer alan 15 milyon avroluk serbest kalma bedeli karşılığında İspanyol kulübü Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağını dün resmen duyurmuştu.