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Portekiz'in başındaki ilk sınavına Galler karşısında çıkan tecrübeli teknik direktör, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile Manchester City’nin Norveçli santrforu Erling Haaland’ı kıyaslayarak övgü dolu ifadeler kullandı.

"FİZİKLERİ GÜÇLÜ, VURUŞ STİLLERİ ÇOK İYİ"

Fanatik'in haberine göre, Jorge Jesus, her iki futbolcunun da ceza sahası içindeki bitiriciliğine ve fiziksel üstünlüklerine vurgu yaptı. Portekizli teknik adam açıklamasında, "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet.

İki oyuncunun da son derece güçlü fizikleri var ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahipler" ifadelerini kullandı. Jesus’un bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAKATLIĞINI ATLATIYOR: BARCELONA MAÇIYLA DÖNÜYOR

Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı renklere bağlanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla sergilediği performansla parlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 78 resmi maçta 65 gol ve 18 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza atan Nijeryalı yıldız, son olarak Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Bu sakatlık nedeniyle Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerinde takımını yalnız bırakan yetenekli golcünün, milli maç arasında sakatlığını tamamen atlatması ve dev Barcelona karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.