Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Jorge Jesus'tan Ronaldo'nun açıklamasına tek cümlelik yanıt - Resim : 1

Ronaldo, son dönemde Jorge Jesus ile yaşadığı tartışmaya ve milli takım kampından ayrılmasına ilişkin kendi cephesinden yaşananları anlatan bir açıklama yayımlamıştı.

Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus ve milli takımı açıklamasıCristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus ve milli takımı açıklamasıSpor

JESUS'TAN RONALDO SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Konu hakkında gazetecilere daha fazla ayrıntı vermeyen Jorge Jesus, Ronaldo'nun açıklamasını okuduğunu belirterek "Açıklamayı okudum ve şimdi çalışmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.