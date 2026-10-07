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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Ronaldo, son dönemde Jorge Jesus ile yaşadığı tartışmaya ve milli takım kampından ayrılmasına ilişkin kendi cephesinden yaşananları anlatan bir açıklama yayımlamıştı.

JESUS'TAN RONALDO SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Konu hakkında gazetecilere daha fazla ayrıntı vermeyen Jorge Jesus, Ronaldo'nun açıklamasını okuduğunu belirterek "Açıklamayı okudum ve şimdi çalışmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.