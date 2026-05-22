Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Al Nassr’ın şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig’deki son hafta mücadelesinde Damac’ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertli ekip, 7 yıl aradan sonra lig kupasını müzesine götürdü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Jorge Jesus ise ayrılık kararını açıkladı.

Deneyimli teknik direktör, Damac karşılaşmasının Al Nassr kariyerindeki son maç olduğunu ifade ederek canlı yayında taraftarlara veda etti.

Jesus ayrıca sezonun ardından Brezilya’da tatil yapacağını söyledi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Jorge Jesus, eski takımı Fenerbahçe hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Portekizli teknik adam, “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri.” ifadelerini kullandı.