İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, Türkiye’de geçirdiği dönemi ve yaşadığı zorlukları samimi şekilde anlattı. Yalnızlıkla mücadeleden uyku haplarına, kültürel uyumsuzluktan İstanbul’daki hayata ve Eyüpspor’daki maaş krizine kadar birçok konuya değindi. Shelvey ayrıca Arda Turan’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Shelvey, Türkiye’ye ilk geldiği dönemi hayatının en zor evresi olarak tanımlıyor:

"Türkiye'ye gittiğimde 18 ay tek başıma yaşadım. Hayatımın en zor dönemiydi. Antrenmandan eve gelir, zamanı geçirmek için birkaç uyku hapı alırdım. Şehir Müslümandı, çocuklar İngilizce pek konuşmuyordu. Yapabileceğin şeyler sınırlıydı: Starbucks, McDonald's, Domino's…"

İstanbul’a taşınmasının ardından durum biraz değişse de yalnızlık devam etti:

"İstanbul daha canlıydı, dışarı çıkabiliyordun ama hâlâ tek başımdım. Yalnızlıktan nefret ederim. ‘Ya içkiye sarılırım ya haplara’ dedim. Futbolcu için içki iyi değil, o yüzden haplara devam ettim. Sabah idmana gidiyor, öğle yemeğini 3’te yiyor ve ardından birkaç hap alıyordum. Gece tekrar uyanıyor, aynı döngü… Bu süreç çocuklarımla ilişkimi de mahvetti. Şanslıyım ki eşim yanımdaydı ve beni toparladı. Çok yalnızdım, zaman geçirmek için hap alıyordum."

Shelvey, Türkiye’de futbol ortamına dair gözlemlerini de paylaştı ve Arda Turan’la ilgili ilginç anısını anlattı:

"Arda Turan deliydi, sürekli viski ve puro… Ofisine girerdim, ‘John seni seviyorum’ derdi. Ayaklar masada, antrenman sonrası viski… İngiltere’de böyle bir şey görmemiştim. Ama dürüst olayım, oraya iyi bir kontrat için gittim."

Eyüpspor’daki maaş krizini ise şöyle özetliyor:

"Eyüpspor’da 4 ay maaş alamadım. Türkiye’de böyle şeyler yabancı futbolculara olabiliyor; yerli oyunculara ödeme yapılıyor çünkü maaşları daha düşük. Wilfried Zaha Galatasaray’da 3 ay maaş alamamış. Benim alacağım dört ayı iki parçaya bölmek istediler; ilkini nakit vermeye çalıştılar ama sonra ikinci ödeme gelmedi. Ailemden uzaktım ve sözleşmeye göre ödeme alamıyordum. Sonunda sözleşmeyi feshettik ve İngiltere’ye döndüm. Noel’i ailemle geçirdim ve hapları bıraktım."