Denver Nuggets, NBA play-off’larında elenme tehlikesini bir maç daha erteledi. Pazartesi gecesi Minnesota Timberwolves’u konuk eden ev sahibi ekip, sahadan 125-113’lük galibiyetle ayrıldı.

JOKIC YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın yıldızı yine Nikola Jokić oldu. Sırp pivot, 27 sayı, 16 asist ve 12 ribaundla bir kez daha triple-double performansına imza attı.

MURRAY VE JONES’TAN DESTEK

Batı Konferansı’nı üçüncü sırada tamamlayan Denver’da Jamal Murray 24 sayıyla öne çıkarken, Spencer Jones kariyerinin en yüksek play-off skoruna ulaşıp 20 sayı üretti. Cameron Johnson ise 18 sayıyla katkı verdi.

İlk maçı kazandıktan sonra üç maç üst üste kaybeden Denver Nuggets, bu galibiyetle seride umutlarını yeniden canlı tuttu.