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Amber Heard davası sonrası bağımsız sinemaya yönelen Johnny Depp, yüksek bütçeli Ebenezer filmiyle Hollywood’a geri dönüyor. Charles Dickens’ın klasiğinden uyarlanan yapımın kadrosunda Daisy Ridley ve Rupert Grint gibi dev isimler yer alıyor.

Yedinci sanatın ikonik isimlerinden Johnny Depp, sinema dünyasına damga vuracak yeni projesiyle Hollywood’a görkemli bir dönüş yapıyor. Yaşadığı çalkantılı hukuki süreçlerin ardından bir süre stüdyo sisteminden uzak kalan ve bağımsız yapımlara odaklanan dünyaca ünlü aktör, dev bütçeli "Ebenezer" filminin ilk fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı.

A CHRISTMAS CAROL KLASİĞİ YENİDEN BEYAZ PERDEDE

Charles Dickens’ın 1843 yılında kaleme aldığı ölümsüz eseri "A Christmas Carol" (Bir Noel Şarkısı) romanından uyarlanan film, paraya olan tutkusuyla tanınan ve Noel ruhundan nefret eden Ebenezer Scrooge’un yaşadığı mistik değişimi konu alıyor. Johnny Depp’in başrolünde Ebenezer Scrooge karakterine hayat verdiği yapımda, kahramanın geçirdiği büyük insani dönüşüm ve Noel ruhunu benimseme süreci işleniyor.

YILDIZLARLA DOLU BİR KADRO

Senaryosu Nathaniel Halpern tarafından kaleme alınan iddialı projenin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Filmde Rupert Grint, Ebenezer’ın sadık yardımcısı rolünü üstlenirken; Daisy Ridley, Tramell Tillman ve Andrea Riseborough ise ana karaktere rehberlik eden ziyaretçi hayaletleri canlandırıyor.

SEKTÖRE YUMUŞAK BİR DÖNÜŞ ADIMI

Geçtiğimiz günlerde San Diego Comic Con etkinliğinde sahneye çıkarak canlı bir replik canlandıran Johnny Depp, bu projeyle Hollywood’a yeniden adım atmış oldu. Sektör temsilcileri, yapımın alışılagelmiş bir aksiyon veya devasa bir macera filminden ziyade, izleyiciyi yakalayacak atmosferik ve duygu yüklü bir Noel hikayesi olarak kurgulandığını belirtiyor. İzleyicilerle buluşmak için gün sayan film, 13 Kasım tarihinde sinema salonlarındaki yerini alacak.