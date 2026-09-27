Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı hukuk mücadelesinin ardından Hollywood’daki kariyerine yeniden ivme kazandıran ünlü aktör Johnny Depp, 2027 yılında vizyona girecek projeleriyle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. Bu yapımların başında gelen ve ilk fragmanıyla büyük merak uyandıran "Day Drinker", Depp’i yeniden ön plana çıkarıyor.

SİNOPSİSTEKİ GİZEM PERDESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Film ilk duyurulduğunda detaylı bir açıklama yapılmamış, yalnızca "Gizemli bir yabancı, kısa süre önce sevgilisini kaybetmiş genç bir barmenle bağ kurunca, hayatları beklenmedik şekilde kesişir" ifadelerini içeren kısa bir konu özeti paylaşılmıştı. Bu detay filmin dram ya da romantik türde olabileceği izlenimini oluştursa da yayınlanan ilk fragman, hikâyede doğaüstü unsurların ve gizemli karakterlerin ağırlıkta olduğunu gösterdi. Fragmanda Johnny Depp’in vampir benzeri karanlık bir varlığı canlandırdığı dikkat çekiyor.

YILDIZ KADRO VE VİZYON TARİHİ

"(500) Days of Summer" ve "The Amazing Spider-Man" gibi başarılı projelerin arkasındaki isim Marc Webb’in yönettiği "Day Drinker"ın oyuncu kadrosunda Johnny Depp’e Madelyn Cline ve Penélope Cruz eşlik ediyor.

Merakla beklenen "Day Drinker", Türkiye’nin de aralarında yer aldığı birçok ülkede 26 Mart 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.