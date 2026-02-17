Keanu Reeves, ikonik suikastçı karakteri John Wick’e veda etmiş gibi görünse de perde arkasında bambaşka planlar yapılıyor.

John Wick: Chapter 4’ün finalinde karakterin hikâyesi dramatik bir şekilde noktalanmış, High Table üyesi Marquis’i öldürdükten sonra aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiği izlenimi verilmişti. Mezar sahnesi, izleyicilere kesin bir son duygusu yaşatmıştı.

Serinin yapımcısı Lionsgate, John Wick evrenini büyütme konusunda kararlı. Stüdyo, karakteri farklı formatlarda yeniden seyirciyle buluşturmak için üç ayrı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Reeves, bu evrene daha önce From the World of John Wick: Ballerina filminde kısa bir rolle geri dönmüştü. Şimdi ise daha kapsamlı projeler gündemde.

Bunlardan ilki, geliştirme aşamasındaki yeni bir John Wick video oyunu. Hikâye, ilk filmdeki olaylardan öncesini anlatacak ve John Wick’in karanlık geçmişine odaklanacak. Reeves projede yalnızca seslendirme yapmayacak; aynı zamanda yapım sürecinde aktif rol üstlenecek.

Bir diğer dikkat çekici proje ise John Wick evreninde geçen bir animasyon filmi. İsmi henüz açıklanmayan yapım, Wick’in özgürlüğünü kazanmak için tamamladığı ve seride sıkça anılan “imkânsız görev”i merkezine alacak. Filmin yönetmen koltuğunda Shannon Tindle otururken, senaryoyu Vanessa Taylor kaleme alıyor. Ana serinin yönetmeni Chad Stahelski ise projede yapımcı olarak yer alıyor.

Ayrıca ana hikâyeyi sürdürecek olan John Wick 5 için de hazırlıklar devam ediyor. Resmî vizyon tarihi henüz açıklanmasa da, projenin hayata geçmesi durumunda Reeves’in yeniden başrolde olması bekleniyor.

Kısacası, John Wick’in hikâyesi sona ermiş gibi görünse de evren genişlemeye devam ediyor. Lionsgate, karakteri merkezde tutarak farklı mecralarda yeni anlatılar sunmaya hazırlanıyor.