2014 yılında başlayan ve Keanu Reeves’in performansıyla dünya çapında büyük bir fenomene dönüşen seri, yeni yapımla birlikte evrenini genişletmeyi sürdürüyor.

BEŞİNCİ FİLM İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Stüdyo, yönetmen Chad Stahelski ile Keanu Reeves’in beşinci film için yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Yapım ekibi, seriyi devam ettirmek için “doğru hikâyenin” geliştirildiğini belirtirken, projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Lionsgate Film Grubu Başkanı Adam Fogelson ise sürecin ilerlediğini ancak şu an için net bir vizyon takvimi paylaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

“ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR JOHN WİCK”

Yönetmen Stahelski, daha önce yaptığı açıklamalarda ana hikâyenin tamamlandığını vurgulamıştı. Yeni film için ise serinin bilinen yapısından farklı, taze bir anlatım üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Stahelski, “Beşinci filmi çekmenin tek yolu, John Wick’i içeren tamamen yeni bir hikâye bulmaktı” sözleriyle izleyicileri farklı bir deneyimin beklediğini işaret etti.