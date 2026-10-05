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“Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” kitabının yazarı John Perkins, gazeteci Burak Tatari’nin Türkiye açısından ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin sorusunu yanıtladı. Perkins, Türkiye’nin Trump yönetimine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Perkins, Türkiye’nin bu süreçte ABD’ye güvenmemesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, Trump’ın daha önce yaptığı anlaşmaları bozabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Perkins, Türkiye açısından Trump dönemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Trump’a karşı çok dikkatli olmalı. Bu noktada ABD’ye güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Trump daha önceki tüm anlaşmaları bozabileceğini gösterdi.”

John Perkins'ın açıklamasının tamamı şöyle;

"Kesinlikle Türkiye dikkatli olmalı. Her ülke dikkatli olmalı. Ben çok sadık bir Amerikan vatandaşayım ve yazdıklarımı da bu yüzden yazıyorum. Çünkü demokrasinin sistemimizi eleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ailem Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 yıldan daha eskiye dayanıyor. Gerçekten Amerikalıyım ve ülkemi seviyorum ama çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Ve bu noktada Türkiye'nin ya da başka bir ülkenin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Trump gibi bir başkan geldiğinde önceki tüm anlaşmaları bozabileceğini gösterdi. Bizi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarabilir, biliyorsunuz NATO'yu tehdit edebilir, Avrupa Birliği'ni tehdit edebilir.

Bu yüzden bence Türkiye'de diğer tüm ülkeler gibi çok ama çok dikkatli olmalı. Ancak Türkiye konumu itibariyle özellikle kırılgan bir konumda ve çeşitli konularda Rusya, İran ve Çin'le ilişkileriniz var.

Bence Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türkiye'nin devlet başkanı her kimse, şu anda Erdoğan ama her kimse çok zor bir konumda. Çünkü coğrafi konumunuz Ortadoğu'daki ve başka yerlerdeki etkiniz açısından kritik bir ülkesiniz.

Ama aynı zamanda ihtiyacınız olan kaynaklara sahip olan ülkelere karşı da çok savunmasızsınız. Yani bu ince bir ip, üzerinde yürünmesi gereken çok ince bir ip ama aynı zamanda güçlü de bir konumunuz var. Dünyanın geri kalanına örnek olabilirsiniz. Ama Trump korkutucu bir adam biliyorsunuz. Trump'a karşı çıkmak bela aramaktır."