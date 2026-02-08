Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon yarışında altın madalya Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo’nun oldu.

İtalya’da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Tesero Kayaklı Koşu Stadı’nda yapılan müsabakada Klaebo, üstün performansıyla zirveye çıktı. Son dünya şampiyonasını 6 altın madalya ile tamamlayan Norveçli sporcu, olimpiyatlara da iddialı bir başlangıç yaptı.

Yarışı 46 dakika 11 saniyede tamamlayan Klaebo, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Fransız Mathis Desloges, liderin 2 saniye gerisinde gümüş madalyanın sahibi olurken, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise 2.1 saniye farkla bronz madalya elde etti.