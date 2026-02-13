İtalya’da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları’nın 7. gününde, Tesero Kayaklı Koşu Stadı’nda erkekler 10 kilometre serbest kayaklı koşu yarışı gerçekleştirildi.

Johannes Hoesflot Klaebo, 20 dakika 36.2 saniyelik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak, daha önce katıldığı 10+10 kilometre skiatlon ve sprint klasik yarışlarının ardından olimpiyatlardaki üçüncü altın madalyasını kazandı.

Kariyerindeki olimpiyat altın madalyası sayısını 8’e yükselten Klaebo, Milano-Cortina 2026’da tarih yazdı. Norveçli sporcu, kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan isimleri olan Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie ile eşitliğe ulaştı.

PyeongChang 2018 ve Milano-Cortina 2026’da 3’er altın, Pekin 2022’de 2 altın, ayrıca birer gümüş ve bronz madalya kazanan Klaebo, böylece toplamda 10 olimpiyat madalyasına ulaştı.