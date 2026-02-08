Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor’da teknik direktör Joao Pereira, maç sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Portekizli teknik adam, hem hakem kararlarına hem de ligdeki futbol düzenine dair mesajlar verdi.

PEREIRA: 'BUGÜN KONUŞASIM YOK'

Sözlerine sitemle başlayan Pereira, “Analiz yaparken son maçlarını izledik. Geride bizim gibi 5'li oynayan takımlara karşı maçlarını izledim. Bugün konuşasım yok. Mesleğinize saygım nedeniyle bugün burada konuşuyorum.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş deplasmanındaki performanslarını değerlendiren Pereira, “Beşiktaş deplasmanına geldik, 30. dakikadaki penaltıya kadar iyi oynadık. Çalıştığımız, keyif aldığımız şeyleri yaptık sahada. Sonra penaltı oldu ve biraz düştük. İkinci yarı başladı, sonra gol pozisyonunu herkes gördü zaten.” dedi.

'BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY DIŞINDAKİ TAKIMLAR KONUŞULMUYOR'

Karşılaşmanın kritik anlarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Biz oynadık. Topa sahip olduk. Kolay değil tabii ki Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş da baskıyı artırdı. Herkes her şeyi gördü. Türk futbolu neden bazen daha iyiye gitmiyor, belki de sebep budur. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışındaki takımlar konuşulmuyor. Ben bu hafta bizim hakkımızda konuşulanları dinleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

'MÜDAHALE OLMADAN OYNAMAK İSTİYORUM'

Hakem kararlarına gönderme yapan Pereira, “Benim tek isteğim müdahale olmadan maçları oynamak. Penaltı sonrası olanları gördük. Herkes görüyor ki biz iyi futbol oynuyoruz, belki kazanamıyoruz ama eskiden 25 dakika iyi oynuyorduk, bugün 35 dakika iyi oynadık. İleride 40 dakika, 45 dakika yapacağız.” şeklinde konuştu.

Son olarak takımını tebrik eden Pereira, “Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Ciddi efor sarf ettiler. Biz çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.