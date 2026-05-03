Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira maç sonu hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Joao Pereira Atilla Karaoğlan'ı hedef aldı: 'Net golümüz iptal edildi' - Resim : 1

PEREIRA'DAN ATİLLA KARAOĞLAN'A TEPKİ

Pereira maç sonu, "Net golümüz iptal edildi. Bir şeyi merak ediyorum. Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın sahasında böyle bir golü iptal edebilir miydi? Böyle bir cesareti olur muydu? Bunu merak ediyorum. Çünkü net bir goldü. Faul yoktu." diyerek hakem kararını eleştirdi.