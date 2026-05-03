Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira maç sonu hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

PEREIRA'DAN ATİLLA KARAOĞLAN'A TEPKİ

Pereira maç sonu, "Net golümüz iptal edildi. Bir şeyi merak ediyorum. Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın sahasında böyle bir golü iptal edebilir miydi? Böyle bir cesareti olur muydu? Bunu merak ediyorum. Çünkü net bir goldü. Faul yoktu." diyerek hakem kararını eleştirdi.