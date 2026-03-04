Özellikle göz çevresi, yanaklar ve burun bölgesindeki şişlik dikkat çekti. Hatta bazı kullanıcılar, Carrey’nin normalde kahverengi olan göz renginin törende daha açık göründüğünü ileri sürerek “klon” iddiasını daha da ileri taşıdı.

KLON İDDİALARI REDDEDİLDİ

Tartışmalar büyüyünce hem ödül töreni organizatörleri hem de oyuncunun temsilcisi iddiaları kesin bir dille reddetti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan estetik cerrah Dr. Jeffrey Spiegel ise değişimin olası kozmetik işlemlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Spiegel’e göre Carrey’ye yoğun botoks uygulanmış olabilir. Ayrıca kaş yapısındaki alışılmadık kavis ve yanaklardaki gergin görünümün, hatalı teknik ya da yüz yapısına uygun olmayan estetik müdahalelerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Uzman görüşüne göre erkek ve kadın yüz anatomisi arasındaki farklar dikkate alınmadığında doğal olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

