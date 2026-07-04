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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden Jhon Duran cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü, bonservisini elinde bulunduran Al Nassr yönetimine Galatasaray ile anlaşma sağladığını ve transferinin bir an önce tamamlanmasını istediğini bildirdi.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Haberde, genç forvetin kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı ve transfer sürecinin kısa sürede sonuçlanmasını beklediği aktarıldı.

MAAŞ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Galatasaray, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş ödeyeceği, kalan ücretin ise Al Nassr tarafından karşılanacağı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki golcü, Süper Lig tecrübesiyle dikkat çekerken, 2003 doğumlu olması nedeniyle yabancı oyuncu kuralına da uygun bir profil olarak öne çıkıyor.