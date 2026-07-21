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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen jet ski kazasında kaybolan Irak uyruklu baba ile kızının cansız bedenleri bulundu. Böylece kazada kaybolan üç kişiden de acı haber gelmiş oldu.

Olay, 15 Temmuz sabah saatlerinde Akyarlar açıklarında yaşandı. Aynı aileden iki çocuk ve anne-babanın bulunduğu jet ski, şiddetli dalgalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada denize düşen anne, yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından sağ olarak kurtarılırken, baba ile iki kız çocuğu akıntıya kapılarak kayboldu.

İLK ACI HABER İSTANKÖY AÇIKLARINDAN GELMİŞTİ

Kazanın ardından başlatılan deniz ve hava destekli arama çalışmaları sürerken, 16 Temmuz'da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında denizde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğunun cansız bedeni tespit edildi. Yapılan incelemelerde, cesedin jet ski kazasında kaybolan çocuklardan birine ait olduğu belirlendi.

BABA VE DİĞER KIZ ÇOCUĞUNA DA ULAŞILDI

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede bugün kayıp baba ile diğer kız çocuğunun da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve kızının cenazelerinin, İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik birimleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARIM YASA DIŞI YOLLARLA KAÇIRILMAK İSTENDİ"

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Veli Koltuk, olayda yaşamını yitiren 7 yaşındaki Melek Koltuk ve 4 yaşındaki Meral Koltuk'un öz babası olduğunu açıklayarak yetkililerden yardım istedi.

Resmi belgelerin ve nüfus kayıtlarının elinde bulunduğunu belirten Veli Koltuk, Irak uyruklu eşinden 4 yıldır ayrı yaşadığını ifade etti. Medyada yer alan "Iraklı aile tatildeydi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Koltuk, olayın bir tatil kazası değil, yasa dışı geçiş teşebbüsü olduğunu ileri sürdü.

Eşinin Türkçe bilmediği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu dile getiren acılı baba, gece yarısı Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na kaçılmaya çalışıldığını öne sürdü. Koltuk, güvenlik güçlerinin de kendisine olayın bir kaçakçılık girişimi olduğunu doğruladığını iddia etti.

"CENAZELERİMİ ALIP GÖMMEK İSTİYORUM"

Çocuklarını en son 3 yaşındayken gördüğünü ve kendisinden sürekli resmi nikah ile vatandaşlık talep edildiğini aktaran Koltuk, eşinin ve yanındaki kişilerin çocuklarına hayatını kaybeden diğer şahsı "baba" olarak tanıttığını söyledi. Koltuk, “Beni çocuklarımdan uzak tuttu. Aradım, engelledi. En son baktığımda Ankara'daydı; pavyonda çalışıyordu ve yanında sevgilisi vardı. Sevgilisi de çocuklarıma 'O babam' dedirtiyor, kadın da adam için 'Kocası' diyor. Oysa çocukların asıl babası benim. Hepsinden şikayetçiyim; hatta bugün adliyeye de gittim, dava açtım" ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili hukuki mücadele başlattığını vurgulayan Koltuk; Bodrum Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na ifade verdiğini ve Eskişehir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Yetkililere ve kamuoyuna seslenen acılı baba, Yunanistan'da bulunan kızının naaşını teslim alarak Türkiye'de defnetmek istediğini belirtti.

Son olarak Koltuk, “"Haberlerde yalan söylüyor, 'Tatil yapıyordum' diyor. Ne tatili, 'Suyun içinde kimliğim düştü' diyor ama kimlikler otelde çıkıyor; nasıl oluyor bu iş? 15 Temmuz'da gece saat 00.00'da ne işin var senin denizde?” dedi.