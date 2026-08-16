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Kaynak: Haber Merkezi

Tayland'ın turistik Koh Samui Adası açıklarında yaşanan olay, tatilcilerin yaşadığı en korkutucu anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Fransız bir baba, 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğluyla birlikte 45 dakikalık bir gezi için kiraladığı jet skinin arızalanmasının ardından denizin ortasında mahsur kaldı. Baba ve iki çocuğu, tam 16 saat boyunca dalgaların arasında yaşam mücadelesi verdi.

45 DAKİKALIK GEZİ FACİAYA DÖNÜŞÜYORDU

AFP'nin haberine göre, 50 yaşındaki Fransız turist perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında çocuklarıyla birlikte kısa süreli bir gezi yapmak için jet ski kiraladı.

Ancak aracın belirlenen sürede geri dönmemesi üzerine işletme yetkilileri durumu fark ederek Koh Samui ve yakınındaki Koh Phangan Adası çevresinde arama çalışması başlattı.

SERT DALGALAR MOTORU DURDURDU

Babanın anlattığına göre, dönüş yolunda sert dalgalar jet skiye çarptı ve motor aniden çalışmaz hale geldi.

Denizin ortasında mahsur kalan baba ve iki küçük çocuğu, üzerlerindeki can yelekleri sayesinde geceyi suyun üzerinde geçirmek zorunda kaldı.

Karanlıkta yardım bekleyen aile, saatler boyunca dalgalarla birlikte sürüklendi.

16 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Ertesi sabah saat 10.00 sıralarında hâlâ denizde sürüklenen aile, arama kurtarma ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Yerel yetkililer, baba ve iki çocuğun kurtarıldıklarında deniz suyu yutmuş, bitkin ve solgun halde olduklarını açıkladı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİLER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve iki çocuğu, yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorununa rastlanmaması üzerine kısa süre sonra taburcu edildi.

Yaşadıkları korku dolu saatlere rağmen Fransız ailenin, olayın ardından Tayland'daki tatiline devam etme kararı aldığı öğrenildi.