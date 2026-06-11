Türkiye’nin son haftalarda uluslararası basında aldığı yer, yüzeyde bir “yükseliş anlatısı” üretse de, derinlerde daha karmaşık bir yapıyı işaret ediyor. Dışarıdan bakıldığında Ankara; savunma sanayi kapasitesi artmış, NATO içinde daha kritik roller üstlenen, enerji ve ticaret diplomasisini genişleten bir aktör olarak sunuluyor. Özellikle askeri teknoloji ihracatı ve bölgesel güvenlik denklemindeki ağırlık, Türkiye’yi klasik “çevre ülke” tanımının ötesine taşıyor.

Fakat aynı fotoğrafın içine biraz daha yakından bakıldığında, bu jeopolitik genişlemenin iç politik yapı ile aynı ritimde ilerlemediği görülüyor. Uluslararası basının Türkiye haberlerini yalnızca dış politika üzerinden değil, giderek daha fazla iç siyasal gerilimler üzerinden de okuması tesadüf değil. Çünkü dışarıda güçlenen her devlet anlatısı, içerideki kurumsal tutarlılıkla desteklenmediğinde kırılgan bir zemine dönüşür.

Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu temel sorun, “güçlü devlet” söylemi ile “istikrarlı kurumlar” gerçeği arasındaki mesafedir. Bir tarafta diplomatik genişleme, askeri kapasite artışı ve bölgesel etkinlik; diğer tarafta ise siyasi alanın giderek daralan tartışma zeminleri, kutuplaşma ve kurumsal güven tartışmaları yer alıyor.

Bu çelişkiyi yalnızca güncel siyaset üzerinden okumak eksik olur. Asıl mesele, devletin uzun vadeli stratejik aklı ile iç siyasetin kısa vadeli gerilimleri arasında bir uyum kurulup kurulamadığıdır. Çünkü jeopolitik güç, yalnızca dışarıya karşı değil, içerideki kurumsal dengeyle birlikte anlam kazanır.

Türkiye’nin bugün uluslararası sistemde “güçlü aktör” olarak anılması, otomatik olarak iç istikrarın da güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, tarihsel örnekler bize şunu gösterir: Dışarıda genişleyen her etki alanı, içeride daha sağlam bir kurumsal mimari gerektirir. Aksi halde güç, sürdürülebilir bir kapasiteye değil, dönemsel bir etki alanına dönüşür.

Son dönemde muhalefet içi tartışmalar, siyasi temsil krizleri ve yargı-siyaset ilişkisine dair tartışmalar, bu kurumsal zeminin ne kadar tartışmalı hale geldiğini gösteriyor. Bu durum dış basında Türkiye’nin yalnızca “yükselen güç” olarak değil, aynı zamanda “iç siyasi tansiyonu yüksek ülke” olarak da değerlendirilmesine neden oluyor.

Burada kritik soru şudur:

Türkiye, jeopolitik fırsat penceresini kalıcı bir stratejik üstünlüğe dönüştürebilecek kurumsal olgunluğa sahip mi?

Çünkü güç, yalnızca üretildiği anda değil, sürdürülebildiği ölçüde anlamlıdır. Savunma sanayiinde elde edilen başarılar, diplomatik açılımlar ve bölgesel etkiler, ancak iç politik istikrarla desteklendiğinde tarihsel bir dönüşüme evrilebilir.

Aksi halde ortaya çıkan tablo şudur:

Dışarıda yükselen bir profil, içeride sürekli yeniden tartışılan bir yapı.

Türkiye’nin önündeki asıl mesele de tam olarak budur. Jeopolitik fırsatlar güçlüdür; fakat bu fırsatları taşıyacak iç siyasal mimari aynı ölçüde sağlam değilse, sonuç her zaman sınırlı kalır.

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı olan şey yeni bir söylem değil, söylemin arkasını dolduracak kurumsal tutarlılıktır. Çünkü tarih, yalnızca yükselen güçleri değil, bu yükselişi sürdürebilen yapıları hatırlar.