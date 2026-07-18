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Satış öncesinde 40 bin ila 60 bin dolar arasında değer biçilen ceket, beklentilerin yaklaşık 20 kat üzerinde bir fiyata satıldı. Huang’ın yıllardır kullandığı ve adeta kişisel markasının bir parçasına dönüşen bu özel parça, yaklaşık 10 bin dolarlık mağaza fiyatının da çok üzerinde bir değere ulaştı.

Nvidia’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, yaklaşık 20 yıldır şirket etkinliklerinde, ürün tanıtımlarında ve teknoloji konferanslarında siyah deri ceketiyle sahneye çıkmasıyla tanınıyor. Özellikle Tom Ford imzalı siyah deri ceketi, onun teknoloji dünyasındaki güçlü imajının bir simgesi haline geldi.

CEKET TAYVAN’DAKİ ÖZEL ETKİNLİKTE GİYİLMİŞTİ

Müzayedede satılan ceket, Huang tarafından 2023 yılında Tayvan’ın Taipei kentindeki Foxconn tesisinde düzenlenen bir etkinlik sırasında giyilmişti. Üzerindeki imza ise parçayı koleksiyon değeri açısından daha özel hale getirdi.

Cekete gösterilen yoğun ilgi, yapay zeka sektöründeki yükselişin teknoloji liderleriyle bağlantılı koleksiyon ürünlerine olan ilgiyi de artırdığını gösterdi. Uzmanlar, bu satışın yapay zeka çağının sembolik eşyalarına yönelik artan merakın bir yansıması olduğunu değerlendiriyor.

Sotheby’s Modern Koleksiyon Ürünleri Başkanı Brahm Wachter, satışla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu parçaya gösterilen ilgi en yüksek beklentilerimizi bile aştı” ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre cekete 45 farklı koleksiyoner teklif verdi.

GELİR HAYIR PROJELERİNE AKTARILACAK

Sotheby’s, satıştan elde edilen gelirin inovasyonu destekleyen kâr amacı gütmeyen Edge Enstitüsü’nü desteklemek amacıyla kullanılacağını açıkladı. Elde edilen kaynakların burs, hibe programları ve sanatçı rezidans projelerine aktarılması planlanıyor.

Huang ise yıllardır devam eden deri ceket tercihinin farkında. Daha önce bu tarzıyla ilgili espriler yapan ünlü CEO, 2023 yılında katıldığı bir podcast yayınında eşi ve kızının kendisini bu kıyafetle görmeye alıştığını anlatmıştı. 2016 yılında Reddit’te yapılan bir söyleşide ise kendisini esprili şekilde “deri ceketli adam” olarak tanımlamıştı.

ZUCKERBERG DE HUANG’IN TARZINDAN ETKİLENMİŞTİ

Jensen Huang’ın ikonik ceketi teknoloji dünyasındaki diğer liderlerin de ilgisini çekti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2024 yılında Huang ile sporcuların forma değişimine benzer şekilde bir “ceket takası” gerçekleştirdi.

Aynı yıl düzenlenen bir bilgisayar grafikleri konferansında Huang, Zuckerberg’e kendi ceketlerinden birini hediye etti. Zuckerberg ise bu hediyeye esprili bir yorum yaparak, “Kullanılmış olduğu için daha değerli” demişti.