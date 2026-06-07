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Dünyaca tanınan şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, makyajsız olarak çektiği yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Doğal haliyle kamera karşısına geçen yıldızın pürüzsüz ve ışıl ışıl görünen cildi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Lopez, Instagram hesabında yayınladığı videoda kendi güzellik markası JLo Beauty’nin yeni ürünü “Fusion Power Serum”u tanıttı. Banyosunda çektiği videoda sade ve doğal görünümüyle dikkat çeken sanatçı, paylaşımıyla binlerce yorum aldı.

TARTIŞMALAR DA BERABERİNDE GELDİ

Paylaşımın ardından hayranları Lopez’e övgü dolu mesajlar yağdırdı. Bir takipçisi, “Cildi de saçları da enerjisi de ışıldıyor” ifadelerini kullanırken, bir başkası ise “Muhteşem bir ışıltıya sahip” yorumunda bulundu.

Ancak videoya gelen yorumlar yalnızca olumlu görüşlerle sınırlı kalmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, cilt bakım ürünü tanıtımında görüntü filtrelerinden yararlanılmış olabileceğini öne sürerek paylaşımın gerçekçiliğini sorguladı.