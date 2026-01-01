DiCaprio’nun “Kendi filmlerini izler misin?” sorusuna tereddütsüz “Hayır” yanıtını veren Lawrence, bu alışkanlığının arkasındaki nedeni esprili bir örnekle anlattı.
Jennifer Lawrence’tan şaşırtan itiraf: “Kendi filmlerimi izlemiyorum”
Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio ile katıldığı bir sohbet programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, yıllardır kendi rol aldığı filmleri izlemekten özellikle kaçındığını itiraf etti.
Lawrence, “Eğer Titanic gibi bir film yapmış olsaydım, oturur izlerdim” diyerek bazı yapımların kendisi için özel bir istisna olabileceğini söyledi. Bu sözler, stüdyodaki izleyicilerden kahkaha alırken sosyal medyada da hızla yayıldı.
Programın dikkat çeken anlarından biri de Lawrence’ın American Hustle (Düzenbaz) itirafıydı. Meraktan filmi bir kez açtığını anlatan oyuncu, o anın pek de bilinçli olmadığını söyleyerek, “Sarhoştum ve sonunda performansım hakkında ne düşündüğümü bile hatırlamıyorum” dedi.
İki Hollywood yıldızının sinema sektörüne ve kariyerlerine dair paylaştığı bu samimi anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
YENİ BİR TARTIŞMAYI TETİKLEDİ
Lawrence’ın kendi işlerini izlememe tercihi, oyuncuların meslekleriyle kurdukları mesafeye dair yeni bir tartışmayı tetikledi.