Jennifer Lawrence’tan şaşırtan itiraf: “Kendi filmlerimi izlemiyorum”

Programın dikkat çeken anlarından biri de Lawrence’ın American Hustle (Düzenbaz) itirafıydı. Meraktan filmi bir kez açtığını anlatan oyuncu, o anın pek de bilinçli olmadığını söyleyerek, “Sarhoştum ve sonunda performansım hakkında ne düşündüğümü bile hatırlamıyorum” dedi.