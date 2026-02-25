Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, başrolünde yer aldığı "Jekyll ve Hyde Müzikali" ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Robert Louis Stevenson’ın klasik eserinden uyarlanan ve yenilenen prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımın prömiyeri, 6 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Jekyll ve Hyde Müzikali yeni kadrosuyla sahneye dönüyor: Hayko Cepkin ve Pelin Akil başrolde
Hayko Cepkin ve Pelin Akil’i buluşturan Jekyll ve Hyde Müzikali, yenilenen prodüksiyonuyla 6 Mart’ta İstanbul’da prömiyer yapıyor. Dev kadrosu ve evrensel sahne tasarımıyla dikkat çeken dev yapım, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor.Derleyen: Hava Demir
"DAHA GÜÇLÜ BİR PRODÜKSİYONLA GERİ GELDİM"
Provalar sırasında açıklamalarda bulunan Hayko Cepkin, oyunun müziklerini yeniden düzenlediklerini ve hikayenin evrenselliğine vurgu yaptı. Cepkin, "İyiliğin ve kötülüğün bitmediği bir dünyada bu eser güncelliğini koruyor. Aradan sonra çok daha güçlü bir prodüksiyonla döndük," dedi.
PELİN AKİL LUCY KARAKTERİYLE KADRODA
Müzikalin yeni sezonunda "Lucy" karakterine hayat verecek olan Pelin Akil, ekibe kısa sürede uyum sağladığını belirtti. Akil, Hayko Cepkin ile aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Burada harika bir dayanışma var, her şey çok hızlı ve profesyonel gelişti," açıklamasında bulundu.
EVRENSEL BİR SAHNELENME VE DEV EKİP
Yönetmen Fatih Dokgöz, müzikali Türkiye motiflerinden ziyade evrensel standartlarda kurguladıklarını vurguladı. Sahne arkasıyla birlikte yaklaşık 60 kişilik bir ekibin görev aldığı yapım, Dr. Jekyll’ın karanlık benliği Mr. Hyde ile olan mücadelesini epik bir dille sahneye taşıyor.
TURNE TAKVİMİ: JEKYLL VE HYDE HANGİ ŞEHİRLERDE?
İstanbul prömiyerinin ardından müzikal geniş bir Türkiye turnesine çıkacak. İşte planlanan gösterim tarihleri:
6, 14 Mart / 12, 26 Nisan İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
7 Mart / 5 Nisan İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi
25 Nisan Ankara ATO Congresium
19 Mayıs Antalya Açıkhava Tiyatrosu
18 Haziran Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi
19 Haziran Gaziantep Üniversitesi Mavera KSM
20 Haziran Adana Çukurova Üni. Açıkhava Tiyatrosu
HAYKO CEPKİN KİMDİR?
Hayko Cepkin, Türk rock müziğinin en kendine has, enerjik ve çok yönlü figürlerinden biridir.
Alternatif rock, endüstriyel metal ve Anadolu ezgilerini birleştiren özgün bir tarza sahiptir.
Sahne şovları, teatral makyajları ve yüksek enerjili performanslarıyla Türkiye’nin en "marjinal" ama bir o kadar da sevilen sanatçılarından biridir.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde şan eğitimi almış, profesyonel müzik hayatına klavyeci olarak başlamıştır.
Öne Çıkan Başarıları
2005 yılında çıkardığı Sakin Olmam Lazım albümüyle büyük çıkış yakalamış; Tanışma Bitti, Sandık ve Aşkın Izdırabını... gibi kült albümlere imza atmıştır.
Sadece vokalist değil, aynı zamanda besteci, söz yazarı ve aranjördür.
Müziğinin yanı sıra pek çok sinema filminde ve tiyatro oyununda rol almış, televizyon programları sunmuştur.
Profesyonel bir paraşütçüdür
Brutal vokal ile klasik şan tekniğini birleştirebilen nadir isimlerdendir.
Toplumsal olaylara duyarlılığı ve hayvan hakları konusundaki aktif duruşuyla bilinir.
PELİN AKİL KİMDİR?
Modern Türk televizyonunun hem dram hem de komedi türündeki başarısıyla tanınan, enerjisiyle kitleleri peşinden sürükleyen yetenekli oyuncusu.
Kariyer Başlangıcı: 2007-2011 yılları arasında yayımlanan "Arka Sıradakiler" dizisindeki Zehra karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.
İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur; bu sayede sadece oyunculukta değil, ses kullanımı ve sahne performansında da yetkindir.
Tiyatro, sinema ve dizi üçgeninde aktif bir kariyere sahiptir. Birçok reklam projesinin de aranan yüzüdür.
Öne Çıkan Projeleri
Suskunlar, Seksenler, Çember, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol almıştır.
"Rent Müzikali" ve "Abim Geldi" gibi önemli sahne eserlerinde performans sergilemiştir.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evlenmiştir. Çiftin Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunmaktadır.