Jekyll ve Hyde Müzikali yeni kadrosuyla sahneye dönüyor: Hayko Cepkin ve Pelin Akil başrolde

PELİN AKİL KİMDİR?

Modern Türk televizyonunun hem dram hem de komedi türündeki başarısıyla tanınan, enerjisiyle kitleleri peşinden sürükleyen yetenekli oyuncusu.

Kariyer Başlangıcı: 2007-2011 yılları arasında yayımlanan "Arka Sıradakiler" dizisindeki Zehra karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü mezunudur; bu sayede sadece oyunculukta değil, ses kullanımı ve sahne performansında da yetkindir.

Tiyatro, sinema ve dizi üçgeninde aktif bir kariyere sahiptir. Birçok reklam projesinin de aranan yüzüdür.



Öne Çıkan Projeleri

Suskunlar, Seksenler, Çember, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol almıştır.

"Rent Müzikali" ve "Abim Geldi" gibi önemli sahne eserlerinde performans sergilemiştir.



2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evlenmiştir. Çiftin Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunmaktadır.



