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Kaynak: AA

Premier Lig devi Liverpool'da kulübün ortaklık yapısını önemli ölçüde değiştirecek yatırım anlaşmasının detayları belli olmaya başladı.

LIVERPOOL'UN YÜZDE 38'İ İÇİN ANLAŞMA

The Athletic'in haberine göreİ; Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da yatırımcı olarak yer aldığı konsorsiyum, Liverpool'un yaklaşık yüzde 38'lik hissesini satın almak için anlaşmaya vardı.

Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group (FSG), geçtiğimiz cuma günü kulübün azınlık hissesinin 1892 Holdings'e satışı konusunda kesin anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

FSG, anlaşmanın mali büyüklüğünü ve satılacak hisse oranını kamuoyuyla paylaşmadı. İlk haberlerde bu oranın yaklaşık yüzde 30 olduğu öne sürülmüştü.

The Athletic ise yapılan anlaşmanın Liverpool'un yaklaşık yüzde 38'lik hissesini kapsadığını bildirdi.

12 AY İÇİNDE ÇOĞUNLUK HİSSESİ OPSİYONU

Anlaşmada kulübün gelecekteki sahiplik yapısını değiştirebilecek bir maddenin de bulunduğu belirtildi.

Habere göre 1892 Holdings, önümüzdeki 12 ay içerisinde Liverpool'un kontrolünü sağlayacak çoğunluk hissesini satın almasına imkan tanıyan bir opsiyona sahip olacak.

Ancak anlaşmanın her iki tarafına yakın kaynakların, söz konusu maddenin gelecekte yeni bir yatırım yapılacağına dair resmi taahhüt olmadığını ve yalnızca bir opsiyon niteliği taşıdığını vurguladığı aktarıldı.

JEFF BEZOS KONSORSİYUMDA YER ALIYOR

1892 Holdings'in yönetimini İngiliz-Hint iş insanı Amit Bhatia üstleniyor.

Yatırım grubunda Bhatia'nın yanı sıra Mittal Family Trusts, K5 Sports ve EE Capital bulunuyor. Jeff Bezos'un K5 Sports'un baş yatırımcısı olduğu belirtildi.

EE Capital'in ise Elaine Saverin ve Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in aile yatırım ofisi olduğu aktarıldı.

FSG YÖNETİMİ SÜRDÜRECEK

Mevcut anlaşmanın tamamlanmasının ardından Fenway Sports Group, Liverpool'daki çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam edecek.

FSG'nin kulübün operasyonel kontrolünü de sürdüreceği, olası çoğunluk hissesi değişiminin ise 1892 Holdings'e tanınan opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına göre ilerleyen dönemde netleşeceği belirtildi.