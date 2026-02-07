Cuma günü Amazon hisseleri, borsa açılışının hemen ardından yüzde 9,3 değer kaybederek 202 dolara geriledi. Bu düşüş, Bezos’un servetinde 10,9 milyar dolarlık kayıp oluşturdu. Zuckerberg’in serveti ise 2,9 milyar dolarlık düşüşle 226,8 milyar dolarda kalsa da, Bezos’un 224,3 milyar dolara gerileyen servetini geçerek listede 4. sıraya çıktı.

YATIRIMCILAR TEDİRGİN OLDU

Amazon, 2025’in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 213,4 milyar dolar gelir elde etti ve hisse başına kazanç 1,95 dolar olarak açıklandı. Ancak şirketin 2026 yılı için planladığı 200 milyar dolarlık sermaye harcaması, Wall Street’in 146,6 milyar dolarlık tahminlerinin üzerinde olunca yatırımcılar tedirgin oldu.

EN ZENGİNİ TESLA OLDU

Forbes’un gerçek zamanlı listesine göre, dünyanın en zengin kişisi Tesla CEO’su Elon Musk, 844,7 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer alıyor. Onu Google kurucuları Larry Page (264,4 milyar dolar) ve Sergey Brin (243,9 milyar dolar) takip ediyor.

EN ÇOK KAYIP BEZOS'UN

Cuma günü en çok servet kaybedenler arasında Bezos başı çekti. Page 6,4 milyar, Brin 5,9 milyar, Zuckerberg 2,9 milyar ve Prajogo Pangestu 1,2 milyar dolarlık kayıplar yaşadı. En çok kazananlar ise Nvidia CEO’su Jensen Huang (11,6 milyar dolar), Elon Musk (9,9 milyar dolar), Larry Ellison (7,4 milyar dolar), Michael Dell (5,9 milyar dolar) ve Thomas Peterffy (5,5 milyar dolar) oldu.