Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), sanat dünyasında büyük ses getirecek bir ilke imza atıyor. 15. yüzyılın efsanevi Fransız kadın kahramanı Jeanne d'Arc’ın hayatı, tarihte ilk kez bale adımlarıyla yorumlanarak 7 Mart’ta başkentte dünya prömiyerini yapacak.

TARİHİ BİR İLK: SAVAŞ MEYDANINDAN BALE SAHNESİNE

Orta Çağ Avrupası’nın kadın algısını değiştiren ve ordulara komuta eden Jeanne d'Arc’ın trajik ama ilham verici hikayesi, daha önce hiç bale eseri olarak işlenmemişti. Kübalı ünlü dansçı ve Almanya Kiel Balesi koreografı Amilcar Moret Gonzalez, bu boşluğu doldurarak eserin hem librettosunu yazdı hem de koreografisini hazırladı. 19 Ocak’tan bu yana titizlikle sürdürülen provalar, artık son dokunuşlar aşamasına geldi.

"RUH DÜNYASINA BİR YOLCULUK"

Eserin hazırlık süreci hakkında bilgi veren Bale Başkoreografı Ebru Gökalp, bu projenin temellerinin geçtiğimiz Haziran ayında atıldığını belirtti. Gökalp, "Koreografımız Moret Gonzalez, bu eserde Jeanne d'Arc'ın sadece askeri başarılarına değil, derin ruh dünyasına vurgu yapıyor. Bir dünya prömiyeri yapmanın heyecanı içindeyiz," diyerek eserin özgünlüğüne dikkat çekti.

6 DEV BESTECİNİN MÜZİKLERİ TEK BİR POTADA

Eserin müzikal seçkisi, izleyiciyi duygusal bir yolculuğuna çıkaracak kadar zengin. Orkestra Şefi Tolga Atalay Ün, müziklerin koreografiyle olan "organik" bağını şu sözlerle vurguladı:

Ağırlık Çaykovski’de: Bale müziğinin dahisi Çaykovski’nin eserleri, özellikle finaldeki Romeo ve Juliet Fantezi uvertürü ile ön planda.

Eserde ayrıca Bizet, Wagner, Holst, Handel ve Mussorgsky’nin ölümsüz notaları kullanılıyor.

Seçilen parçalar o kadar uyumlu ki, sanki tüm bu besteler Jeanne d'Arc koreografisi için özel olarak yazılmış hissi uyandırıyor.



DEV KADRO VE TEKNİK EKİP

Koreograf Moret Gonzalez, eseri hazırlarken Jeanne d'Arc’ın yaşadığı ortamı araştırdığını, filmler izlediğini ve adımları bu atmosferle uyumlu hale getirdiğini ifade etti. Bu dev yapımda görev alan isimler ise şöyle:

Jeanne d'Arc: Sultan Erol

Angel: İlhan Durgut

Kral: Berkay Saraçoğlu

Rahip: Umutcan Arzuman

Anne: Özge Soykan

Baş Rahibe: Defne Eren

Sahne Arkasındaki Mimarlar: Eserin dekor tasarımı Talat Ayhan, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer ve ışık tasarımı Ali Gökdemir imzası taşıyor.

GÖSTERİM TAKVİMİ

Dünya prömiyerinin ardından sanatseverler bu eşsiz eseri aşağıdaki tarihlerde Ankara Opera Sahnesi'nde izleyebilecek:

Mart: 7 Mart (Prömiyer) ve 28 Mart

Nisan: 2, 4, 9 ve 11 Nisan

Bundan sonra dünyada bu eseri sahneleyecek tüm topluluklar için Ankara Devlet Opera ve Balesi ana referans noktası olacak.