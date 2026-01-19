Türkiye’de geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip ünlü sanatçı, Only You Live organizasyonuyla 16 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Konser biletleri yarın Passo platformu üzerinden saat 11.00’da satışa sunulacak.2010 yılında “Je veux” şarkısıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir ün yakalayan Zaz, pop, chanson ve caz müzik unsurlarını özgün bir şekilde harmanladığı tarzıyla tanınıyor.

Geçen yıl yayımladığı “Sains et saufs” albümüyle hayranlarını yeniden büyüleyen Zaz, bu albümün dünya turnesi kapsamında Avrupa’dan Amerika’ya uzanan pek çok şehirde kapalı gişe konserler verdi.