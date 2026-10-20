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Kaynak: AA

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde yer alan Tanegaşima Uzay Merkezi, yeni bir fırlatmaya ev sahipliği yaptı. H3 F10 roketi, 20 Ekim'de yerel saatle 04.41'de gökyüzüne fırlatıldı.

Fırlatma anı, JAXA'nın internet sitesinde linki paylaşılan YouTube kanalında "Bu, JAXA öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan görev" başlığıyla canlı yayımlandı.

Uzay aracı, Mars'ın iki uydusundan biri ve Mars yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede dönen, 22 kilometre çapındaki Phobos'ta da inceleme yapacak.

Phobos'tan toplanan kaya ve kum gibi örneklerin Dünya'ya getirilmesinin amaçlandığı görevle Mars'ın gizemli uydularının kökeninin araştırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi planlanıyor.

578 milyon dolarlık yatırımla planlanan MMX görevinin başarılı olursa, "Mars'tan veya uydusundan Dünya'ya analiz edilmek üzere numune getirilen ilk görev" olacak.

BAŞARILI OLURSA MARSA GİDECEK

Projenin başarıyla ilerlemesi durumunda uzay aracının, fırlatılıştan yaklaşık bir yıl sonra Mars yörüngesine yerleşmesi ve uydusu Phobos'a iniş yapması planlanıyor.

İniş denemeleri, Phobos'un keşfi ve Dünya'ya dönüş olmak üzere 3 ana aşamadan oluşan görevin, Mart 2031 sonuna kadar tamamlanarak aracın dünyaya dönmesi öngörülüyor. Dönüş yolculuğu sırasında uzay aracı, topladığı değerli numuneleri içeren kapsülü Avustralya bölgesinde teslim edilmek üzere fırlatacak.