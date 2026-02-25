Jaws’tan Star Wars’a 1.550 efsane parça: Dev sinema müzayedesi başlıyor

STAR WARS TUTKUNLARININ GÖZÜ C-3PO’DA

Müzayedenin kuşkusuz en dikkat çekici parçası, Star Wars: The Empire Strikes Back (İmparator) filminde kullanılan orijinal C-3PO kafası. Kendi özel ışıklandırma sistemine sahip olan ve serinin ikinci filminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu belirtilen bu altın parça için biçilen değer 350 bin ile 700 bin dolar arasında. Uzmanlar, bu ikonik objenin müzayedenin satış rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakıyor.