Jaws’tan Star Wars’a 1.550 efsane parça: Dev sinema müzayedesi başlıyor

Sinema tarihinin efsaneleri satışa çıkıyor. Jaws’ın zıpkınından C-3PO’nun kafasına, Harry Potter’ın Çapulcu Haritası’ndan Terminatör’ün ceketine kadar 1.550 ikonik parça Los Angeles’taki dev müzayedede 9 milyon dolarlık rekor bir satış bekliyor.Derleyen: Hava Demir
STAR WARS TUTKUNLARININ GÖZÜ C-3PO’DA
Müzayedenin kuşkusuz en dikkat çekici parçası, Star Wars: The Empire Strikes Back (İmparator) filminde kullanılan orijinal C-3PO kafası. Kendi özel ışıklandırma sistemine sahip olan ve serinin ikinci filminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu belirtilen bu altın parça için biçilen değer 350 bin ile 700 bin dolar arasında. Uzmanlar, bu ikonik objenin müzayedenin satış rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakıyor.
JAWS EFSANESİ 50 YIL SONRA YENİDEN DERİNLİKLERDEN ÇIKIYOR
Geçtiğimiz yıl 50. yılını kutlayan, gerilim sinemasının kült yapımı Jaws’a ait parçalar nadiren piyasaya düşüyor. Bu müzayedede ise Quint ve Matt Hooper karakterlerinin köpekbalığı avında kullandığı efsanevi zıpkın tüfeği görücüye çıkıyor.
Zıpkın Tüfeği: 250 bin - 500 bin dolar tahmini değer.
Quint’in Oltası: 150 bin dolar tahmini değer.
HOGWARTS VE AKSİYON DÜNYASININ HAZİNELERİ
Sadece bilim kurgu değil, fantastik sinemanın zirvesi olan Harry Potter evreninden "Çapulcu Haritası" da listede. Tamamen el işçiliğiyle üretilen ve 40 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması beklenen harita, hayranlar için müzayedenin en duygusal parçalarından biri.
YATIRIM ARACI OLARAK 'FİLM HATIRALARI'
Propstore Emanet Ürünler Müdürü İbrahim Faraj, bu parçaların artık sadece birer film aksesuarı değil, ciddi birer kültürel miras ve alternatif yatırım aracı haline geldiğini vurguluyor. Hisse senedi veya gayrimenkul dışındaki yatırım kanallarını zorlayan film hatırası piyasası, her geçen yıl katlanarak değer kazanıyor.
Müzayede Detayları:
Tarih: 25-27 Mart 2026
Konum: Los Angeles / Çevrimiçi Katılım
Toplam Parça Sayısı: 1.550+
Beklenen Toplam Hacim: 9 Milyon Dolar