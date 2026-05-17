Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Hollywood’da Filistin konusunda konuşma ikliminin değişmeye başladığını söyledi. Cannes Film Festivali’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bardem, “Herkes bunun kabul edilemez olduğunu fark etmeye başlıyor” dedi.

Yeni filmi The Beloved ile Cannes’da bulunan Bardem’e, Gazze savaşını eleştirmesi nedeniyle kariyerinde bedel ödemekten korkup korkmadığı soruldu.

“Evet, korku var ama insan biraz korksa da doğru bildiğini yapmalı” diyen Bardem, “Aynaya bakabilmeniz, kendi gözlerinizin içine bakabilmeniz gerekir. Benim için durum buydu. Annem beni böyle yetiştirdi. Bunun bir B planı yok. Sonuçları olacaksa da bunları taşımaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Filistin konusunda Hollywood’daki en açık sözlü isimlerden biri olan Bardem, Oscar töreninde en iyi uluslararası film ödülünü sunarken “Özgür Filistin” mesajı vermişti.

"SÖZDE KARA LİSTELERİ HAZIRLAYANLAR İFŞA OLACAK"

Bardem, Gazze konusunda konuşan isimlere yönelik bir kara liste olup olmadığını doğrulayamayacağını ancak dünyanın farklı yerlerinden iş teklifleri almaya devam ettiğini belirterek bunun değişimin işareti olduğunu söyledi.

“Özellikle genç kuşak sayesinde insanlar artık telefonlarında ve ekranlarında gördükleri gerçekliğin daha fazla farkında. Bunun kabul edilemez olduğunu görüyorlar” diyen Bardem, Gazze’de yaşananların “soykırım” olduğunu vurguladı.

“Bunun hiçbir gerekçesi, hiçbir açıklaması olamaz” diyen oyuncu, “Bence artık tam tersi oluyor. Sözde kara listeleri hazırlayanlar ifşa olacak ve toplumsal düzeyde sonuçları onlar yaşayacak. Bu büyük bir değişim” dedi.

PARAMOUNT İLE WARNER BROS. BİRLEŞMESİNE TEPKİ

Basın toplantısında daha sonra demokrasiye ilişkin görüşleri sorulan Bardem, medya sektöründeki tekelleşmeyi de eleştirdi. Paramount ile Warner Bros. birleşmesini örnek gösteren oyuncu, bilgi akışının giderek daha dar bir yapı tarafından kontrol edildiğini savundu.

“Bilgi dünyasında artan bir tekel görüyorum. Ne dinlediğimizi, ne izlediğimizi kim kontrol edecek?” diye soran Bardem, teknoloji şirketleri ve sosyal medyanın kısa, özetlenmiş ve çoğu zaman popülist mesajlarının özellikle gençler üzerinde ciddi etkisi olduğunu söyledi.

Gençlerin sorgulama, muhakeme etme, karşılaştırma yapma ve bilgiyi doğrulama becerilerini koruması gerektiğini vurgulayan Bardem, “Eğer bunu yapmazlarsa bu gerçekten çok tehlikeli olur” dedi.