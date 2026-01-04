Dijital platformlarda 22-28 Aralık haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Stranger Things’, 5. sezonuyla liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, platformun Kore yapımı felaket filmi ‘Tufan’, ikinci haftasında da liderliğini korudu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve son haftalarda reyting performansıyla öne çıkan ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise ‘Doğulu’, liderliğe yükseldi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Sekizinci Aile’, sezonun son 4 bölümünün yayınlanmasının ardından liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ liderliğini devam ettirdi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde sosyal medyada yoğun biçimde tartışılan, Cem Özüduru’nun hem yönetmenliğini yaptığı hem de Ozan Ağaç ile senaryosunu kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Asena Keskinci, Burak Can Aras, Aziz Caner İnan gibi isimlerin bulunduğu ‘Jasmine’, liderliği bırakmadı. Film kategorisindeyse, Nicole Kidman ve Harris Dickinson’ı buluşturan gerilim filmi ‘Babygirl’, liderlik koltuğuna oturdu.

‘Üçü Bir Arada’ sahneye veda etti

Cem Davran, 8 yıldır oynadığı ‘Üçü Bir Arada’ oyununu son kez sahneledi. Kapalı gişe oynanan ‘Üçü Bir Arada’, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Türkiye’nin dört bir yanında 8 yıldır izleyicisiyle buluşan oyunun son perdesinde Cem Davran, izleyicisine teşekkür etti: “Bu oyunu çok zor şartlarda çalıştık. Araya pandemi girdi. Daha neler neler ve bir yerden sonra noktayı koyalım, dedim. 8 yıl önce ilk oyunda seyircilere, ‘İnsan ilkleri unutmuyor’, demiştim. Sizi hiç unutmayacağız. İnsan sonları da unutmuyor.”

Erkeklerin aşkla, kaderle ve erkeklikle imtihanının anlatan oyunu Yunus Emre Gümüş yazarken sahnede Cem Davran’a, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın eşlik etti.

Perde arasında 100 yıllık bir hikâye

Oyuncu Şevket Çoruh’un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu Baba Sahne, tiyatro oyunları, performanslar, gösteriler ve konserlerin yanı sıra sanatın farklı dallarını da çatısı altında bir araya getiriyor.

Baba Sahne, şimdi de ressam, sahne sanatçısı ve Karagöz ustası kimliğiyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kültürel mirası eserlerine taşıyan Kadıköylü Muazzez’in (Mehmet Muazzez Özduygu) yapıtlarından üçüne ev sahipliği yapıyor.

Kadıköylü Muazzez’in çok yönlü sanat pratiğini ortaya koyan eserleri, sahne ve resim arasında kurduğu güçlü bağı görünür kılıyor.